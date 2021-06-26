Sınava girmeden okunacak dualar neler? Sınavdan önceki gece okunacak dualar hangileri? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci yarın YKS sınavında ter dökecek. Adaylar ve aileleri sınav için hazırlıklarını tamamladı. Üniversite hayallerini gerçekleştirmek için ellerinden geleni yaptıktan sonra güzel bir netice alabilmek için yapılması en güzel şey duadır. İşte, Sınava girmeden okunacak dualar neler? Sınavdan önceki gece okunacak dualar hangileri?

SINAVA GİRERKEN OKUNMASI TAVSİYE EDİLEN DUALAR

1 – Sınavda unutkanlığa karşı edilecek dua

Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ." On dokuz defa okunacak.