Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika sağanak yağış uyarısı! İstanbul Ankara ve İzmir'de sağanak yağış olacak mı? Havalar ne zaman ısınacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında yurdun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını ifade edilirken vatandaşlara yönelik uyarılarda bulunuldu. Açıklamada ayrıca yağışın ne zaman ereceğine yönelik de bilgi verildi. Peki sağanak yağış ne zamana kadar sürecek? İstanbul Ankara İzmir'de hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.
O BÖLGELERDE YARIN ETKİLİ OLACAK
Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz ile Konya ve Erzincan çevreleri yarın sağanak ve gök gürültülü sağanaklı geçecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey ve iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu olacak.
YER YER GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞACAK
Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz ile Konya ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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