Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika sağanak yağış uyarısı! İstanbul Ankara ve İzmir'de sağanak yağış olacak mı? Havalar ne zaman ısınacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.

O BÖLGELERDE YARIN ETKİLİ OLACAK

Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz ile Konya ve Erzincan çevreleri yarın sağanak ve gök gürültülü sağanaklı geçecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey ve iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu olacak.