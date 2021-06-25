İstanbul'da şoför yolu şaşırdı! TIR'daki dev makara köprüde takılı kaldı

Kaza Bakırköy'de D100 Karayolu'nda saat 22.15 sıralarında meydana geldi. İstanbul'dan Bursa'ya yer altı kablolarının sarıldığı boş makaraları götüren 16 JLU 13 plakalı TIR'ın şoförü Süleyman Genç, iddiaya göre yolu şaşırarak D100 Karayolu Ankara istikametine girdi.