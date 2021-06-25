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Genç çiftin sır ölümü! Biri iple asılmış halde diğeri başından vurulmuş halde bulundu

Mersin'in Gülnar ilçesinde, intihar mı? cinayet mi? sorusunu akıllara getiren bir olay yaşandı. Kader Tüzün (33) tavana iple asılı, eşi Ahmet Ali Tüzün (35) ise av tüfeğiyle başından vurulmuş halde dağ evinde ölü bulundu. Evde tüfek bulan jandarma, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor. İşte haberin detayları...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.06.2021 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021
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Genç çiftin sır ölümü! Biri iple asılmış halde diğeri başından vurulmuş halde bulundu

Olay, bugün ilçeye bağlı Köseçobanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallenin kırsal bölgesinde hayvan otlatan bir kişi, Ahmet Ali Tüzün'e ait koyunların başıboş olarak dolaştığını gördü.

Havanların başıboş dolaştığını haber vermek için dağ evine giden mahalle sakini, Ahmet Ali Tüzün'ün av tüfeğiyle başından vurularak ölmüş, eşi Kader Tüzün'ün ise tavana bağlanan iple asılı halde cansız bedeniyle karşılaştı

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 15 aylık bebeği ise yatağında yatar vaziyette buldu.

Çiftçin cenazesi, jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olay yerinde bir adet av tüfeği bulan ekipler, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.

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