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SON DAKİKA: Muğla’nın Fethiye ilçesinde korkunç kaza: 3 ölü 5 yaralı

SON DAKİKA...Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen korkunç kazada 2'si olay yerinde 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.06.2021 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021
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SON DAKİKA: Muğla’nın Fethiye ilçesinde korkunç kaza: 3 ölü 5 yaralı

Gürsoy Dönmez'in kullandığı 48 HL 648 plakalı Tofaş markalı otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu Çırpı Kavşağı'nda, Halil Can Çakal idaresindeki 48 K 9939 plakalı otomobille çarpıştı.

SON DAKİKA: Muğla’nın Fethiye ilçesinde korkunç kaza: 3 ölü 5 yaralı

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerinde çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

SON DAKİKA: Muğla’nın Fethiye ilçesinde korkunç kaza: 3 ölü 5 yaralı

Sağlık ekipleri, Atlan Küçükkaplama ile Samara Akmatbekova'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kazada araçlarda sıkışanlar Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kurtarıldı.

SON DAKİKA: Muğla’nın Fethiye ilçesinde korkunç kaza: 3 ölü 5 yaralı

Yaralılar Gürsöy Dönmez, Kemal Yılmaz Topçuoğlu, Adnan Küçükkaplama, Halil Can Çakal ile kimliği henüz tespit edilemeyen 2 kişi ambulanslarla Fethiye Devlet Hastanesine ve ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı.

SON DAKİKA: Muğla’nın Fethiye ilçesinde korkunç kaza: 3 ölü 5 yaralı

Hastaneye kaldırılan yaralılardan kimliği belirlenemeyen 1 kişi de yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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