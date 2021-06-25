Erzincan’da üniversite öğrencileri koronavirüs hastaları için akıllı bileklik üretti

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı ve proje danışmanı Doç. Dr. Naim Süleyman Tınğ, Covid-19 pandemisinde hasta takibi ve sosyal mesafe korunumu amacıyla geliştirdikleri bu ürünün özelliklerini şöyle sıraladı:

"Ürün kişinin bilekliği takıp takmadığını kontrol edip takılmaması durumunda ve bileklik takılıyken de kişinin tam konumunu alıp bu konumun belirlenen karantina alanı içerisinde bulunup bulunmadığını kontrol etmekte ve ilgili sağlık kuruluşuna bildirmektedir.