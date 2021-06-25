Erzincan’da üniversite öğrencileri koronavirüs hastaları için akıllı bileklik üretti
Erzincan’da Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Covid-19 hastaları için akıllı bileklik üretti. Kola takılabilen cihaz olan bu bilekliğin karantina süreci başladığında hasta için gerekli sağlık ölçümlerini yapmakta olduğu kaydedildi.
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri Alihan Yaşayan, Ece Gizem Aytemiz, Furkan Kurt, İrem Naz Demireğen ve Mine Nur Conker karantina sürecindeki Covid-19 hastalarının takibi ve hastaların karantina süreçlerini en doğru şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla hasta takip bilekliği ürettiler.
Kola takılabilen cihaz olan bu bilekliğin karantina süreci başladığında hasta için gerekli sağlık ölçümlerini yapmakta olduğu kaydedildi.
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı ve proje danışmanı Doç. Dr. Naim Süleyman Tınğ, Covid-19 pandemisinde hasta takibi ve sosyal mesafe korunumu amacıyla geliştirdikleri bu ürünün özelliklerini şöyle sıraladı:
"Ürün kişinin bilekliği takıp takmadığını kontrol edip takılmaması durumunda ve bileklik takılıyken de kişinin tam konumunu alıp bu konumun belirlenen karantina alanı içerisinde bulunup bulunmadığını kontrol etmekte ve ilgili sağlık kuruluşuna bildirmektedir.
Ayrıca bilekliği takılı olan iki kişinin sosyal mesafe sınırını korumak amacıyla kişiler arasındaki mesafeyi GPS kullanarak ölçüp sosyal mesafe sınırı aşıldığında bilekliklere ve ilgili sağlık kuruluşlarına uyarı gönderilmektedir. Son olarak üretilen bileklik vücut ısısını kontrol ederek hastanın sağlık durumunu ilgili sağlık kuruluşlarına raporlamaktadır."
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