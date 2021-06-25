YKS öncesi Zuhuratbaba Türbesi'ne gelip dua ettiler

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan "Temel Yeterlilik Testi" sınavında yaklaşık 2 milyon 600 bin aday ter dökecek. Sınava bir gün kala Bakırköy'deki Zuhuratbaba Türbesi'ne gelen öğrenci ve veliler, pandemi nedeniyle ziyarete kapalı olan türbe çevresinde dua etti.