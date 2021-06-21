İş kadını cinayetiyle ilgili flaş gelişme: 1 kişi tutuklandı
Son dakika haberi... İstanbul'un Ataşehir ilçesinde Sibel Koçan’ın ölümüyle sonuçlanan 3 milyon 300 bin liralık gasp dehşetine ilişkin gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 1’i tutuklandı. İşte haberin ayrıntıları...
Ataşehir'de SAS Holding A.Ş. yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan para sevkiyatı yaptığı sırada başından vurularak öldürülmüş, gaspçılar Koçan'ın elindeki 3 milyon 300 bin lira bulunan çantayı alarak kaçmıştı. Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.
1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Savcılık sorgusu tamamlanan 6 şüpheliden 5'i serbest bırakıldı. E.V. isimli şüpheli ise, "silahla kendisini tanınmayacak bir hale koyması ve yol kesmek suretiyle ya da konutta işyerinde veya eklentilerinde birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" ve "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" suçlarından tutuklanması talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Hakimlik, şüpheliyi sevk edildiği suçlardan tutuklayarak cezaevine gönderdi.
Koçan, bu sırada kar maskeli 3 kişinin saldırısına uğradı. Elinde bulunan para dolu çantayı vermemek için uzun uğraşlar veren kadın, saldırganların silahını ateşlemesi sonucu başından vurularak hayatını kaybetti. Sibel Koçan'a yardım etmeye çalışan Aydın M. kolundan yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler, hızla olay yerinden kaçtı. Olaydan kısa bir süre sonra Sibel Koçan'ın eski eşi ve holdingin ortağı Süleyman A. ise 32. kattan atlayarak intihar etti. Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturma sürüyor.
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