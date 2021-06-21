İş kadını cinayetiyle ilgili flaş gelişme: 1 kişi tutuklandı

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılık sorgusu tamamlanan 6 şüpheliden 5'i serbest bırakıldı. E.V. isimli şüpheli ise, "silahla kendisini tanınmayacak bir hale koyması ve yol kesmek suretiyle ya da konutta işyerinde veya eklentilerinde birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" ve "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" suçlarından tutuklanması talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hakimlik, şüpheliyi sevk edildiği suçlardan tutuklayarak cezaevine gönderdi.