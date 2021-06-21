22 Haziran 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Adıyaman’daki mermer ocağında feci ölüm! Ekskavatör mermer bloğu önünde dinlenen işçiyi parçaladı

Adıyaman’daki mermer ocağında feci ölüm! Ekskavatör mermer bloğu önünde dinlenen işçiyi parçaladı

'da, bir mermer ocağında çalışan 3 çocuk babası işçi , ekskavatörün kendisini parçalaması sonucu feci şekilde öldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.06.2021 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021
ABONE OL
Adıyaman’daki mermer ocağında feci ölüm! Ekskavatör mermer bloğu önünde dinlenen işçiyi parçaladı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkeze bağlı Çamlıca Köyü yakınlarında faaliyet gösteren bir mermer ocağında çalışan 3 çocuk babası Abuzer Parlak (42), mermer bloğunun gölgesinde bir süre dinlenmeye başladı.

Adıyaman’daki mermer ocağında feci ölüm! Ekskavatör mermer bloğu önünde dinlenen işçiyi parçaladı

Bu esnada buluğun arka kısmından iş makinesi olan ekskavatör ile gelen Cezayir Y., Abuzer Parlak'ın önünde dinlenmiş olduğu mermer bloğunun yolu kapatmaması için bloğu bulunduğu yerden kaldırmak istedi.

Adıyaman’daki mermer ocağında feci ölüm! Ekskavatör mermer bloğu önünde dinlenen işçiyi parçaladı

Abuzer Parlak'ı görmeyen ekskavatör kullanıcısı Cezayir Y., iş makinesinin ucunda bulunan liperi bloğa dayayarak kendisine doğru çekti.

Adıyaman’daki mermer ocağında feci ölüm! Ekskavatör mermer bloğu önünde dinlenen işçiyi parçaladı

Bu esnada iş makinesinin ucundaki liper blok önünde dinlenen Abuzer Parlak'a saplandı.

Mermer bloğunu devirdikten sonra Abuzer Parlak'ı parçalanmış halde gören Cezayir Y., burada çalışan işçilerden yardım istedi.

Adıyaman’daki mermer ocağında feci ölüm! Ekskavatör mermer bloğu önünde dinlenen işçiyi parçaladı

Durum üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarma ekiplerine bilgi verildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Abuzer Parlak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Adıyaman’daki mermer ocağında feci ölüm! Ekskavatör mermer bloğu önünde dinlenen işçiyi parçaladı

Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının ve jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Abuzer Parlak'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Adıyaman’daki mermer ocağında feci ölüm! Ekskavatör mermer bloğu önünde dinlenen işçiyi parçaladı

Öte yandan mermer bloğunu kenara çekmek isterken iş makinesinin ucunda bulunan liperle Abuzer Parlak'ın ölümüne neden olan Cezayir Y., ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Adıyaman’daki mermer ocağında feci ölüm! Ekskavatör mermer bloğu önünde dinlenen işçiyi parçaladı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA