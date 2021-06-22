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Samsun'da şehitlikteki Türk bayrağı ve direği çalan hırsızlar yakalandı

'da şehitlikteki kabristanlıktan ve direği çalıp kayıplara karışan C.İ. (49) ve H.T. (46), polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.06.2021 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021
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Samsun'da şehitlikteki Türk bayrağı ve direği çalan hırsızlar yakalandı

Olay, akşam saatlerinde İlkadım ilçesindeki Asri Mezarlığı Şehitliği'nde meydana geldi.

Samsun'da şehitlikteki Türk bayrağı ve direği çalan hırsızlar yakalandı

Şehit askerlerden Yahya Topkaya'nın mezarı başında bulunan Türk bayrağı ve direği kimliği belirsiz kişilerce çalındı.

Samsun'da şehitlikteki Türk bayrağı ve direği çalan hırsızlar yakalandı

Şehit kabirleri ile ilgilenen görevli bayrağın olmadığını görünce olayı polise haber verdi.

Samsun'da şehitlikteki Türk bayrağı ve direği çalan hırsızlar yakalandı

İhbar üzerine şehitliğe gelen polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Samsun'da şehitlikteki Türk bayrağı ve direği çalan hırsızlar yakalandı

Çalınan bayrağın yenisi ise görevliler tarafından kabre yeniden takıldı.

Samsun'da şehitlikteki Türk bayrağı ve direği çalan hırsızlar yakalandı

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen İlkadım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Türk bayrağı ve direği çaldıklarını tespit ettikleri şüpheli C.İ. ve H.T.'yi kısa sürede yakaladı.

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