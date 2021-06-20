Taştaki yardım çığlığı Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! İddianame hazırlandı

CİNSEL SALDIRI BULGUSU YOK

Mağdur çocuğun, 13 Haziran'da arkadaşı ile parkta oynarken taşa yazarak yardım istediğinde olayın ortaya çıktığına vurgu yapılan iddianamede, yapılan sağlık muayenesinde, cinsel saldırı bulgusunun görülmediğine dikkat çekildi. Savcı ayrıca 12 yaşından küçük olan mağdura yönelik istismarın 'nitelikli' olduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Hüseyin Evkuran ise suçlamaları kabul etmeyip, kendisine iftira atıldığını iddia etti. Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.