Bodrum'da şehit edilen polis Ercan Yangöz olayında sıcak gelişme: 19 şüpheli gözaltında
Son dakika haberi: Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis memuru Ercan Yangöz'ün (26) şehit olduğu çatışmada, gözaltına alınan 3'ü kadın 19 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Bodrum Adliyesi'ne sevk edildi. Yangöz'ü şehit eden 'Çakal' lakaplı Fatih Özturan'a (47) çelik yelek giydirilirken, şüphelinin polisteki ifadesinde, ateş ettiği kişinin polis olduğunu bilmediğini, kendisini öldürmek isteyen hasımları sandığını söylediği anlaşıldı.
Muğla İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, 6 kişinin suç örgütlerine silah satmak için Bodrum'da olduğu istihbaratına ulaştı.
Operasyon için harekete geçen ekipler, motosikletler ile şüphelilerin içerisinde olduğu otomobili takibe aldı.
Otomobilin içesinden silahlar ile ateş açılması sonucu Bodrum KOM Grup Amirliği'nde görevli 2 polis memuru yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı polislerden durumu ağır olan Ercan Yangöz özel bir hastaneye, Abdülkadir Doğan (30) ise Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Doktorların müdahalesine rağmen bekar, 6 yıllık polis memuru Yangöz şehit oldu. Hayati tehlikesi bulunmayan Doğan'ın ise hastanedeki tedavisi sürüyor. 4 şüpheli olay yerinde, otomobille kaçan 2 kişi de Aydın'ın Söke İlçesi Muradiye Kavşağı'nda gözaltına alındı.
Şehit Ercan Yangöz'ün cenazesi ise, düzenlenen törenin ardından Denizli'nin Buldan ilçe mezarlığına götürülüp, gözyaşları arasında toprağa verildi. Yangöz'ü şehit edenin 'Çakal' lakaplı Fatih Özturan olduğu öğrenildi. Polisteki ifadesinde suçunu itiraf eden zanlının, silah kaçakçılığı ve tehdit başta olmak üzere çok sayıda suçtan kaydının bulunduğu ifade edildi.
Özturan'ın çatışmadan saatler önce Bodrum'un Gümüşlük mahallesindeki bir restoranda arkadaşlarıyla oturduğu fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşması dikkat çekti. Muğla İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışmaya giren ve gözaltına alınan 6 şüpheli ile bağlantıları olduğu değerlendirilen 13 kişiyi daha gözaltına aldı.
19 ŞÜPHELİ ADLİYEYE GETİRİLDİ
Muğla Emniyeti'nde işlemleri tamamlanan 3'ü kadın 19 şüpheli, bugün Bodrum adliyesine sevk edildi. Polislerin bu sırada yakalarına, şehit polis Yangöz'ün vesikalık fotoğrafını asmaları dikkati çekti.
HASMI ZANNETTİĞİ İÇİN ATEŞ AÇMIŞ
Polis, Yangöz'ü şehit eden Özturan'a çelik yelek giydirildiği görülürken, zanlının polisteki sözlü ifadesinde, ateş ettiği kişinin polis olduğunu bilmediğini, kendisini öldürmek isteyen hasımları sandığını söylediği öğrenildi.
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