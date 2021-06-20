Bodrum'da şehit edilen polis Ercan Yangöz olayında sıcak gelişme: 19 şüpheli gözaltında

Şehit Ercan Yangöz'ün cenazesi ise, düzenlenen törenin ardından Denizli'nin Buldan ilçe mezarlığına götürülüp, gözyaşları arasında toprağa verildi. Yangöz'ü şehit edenin 'Çakal' lakaplı Fatih Özturan olduğu öğrenildi. Polisteki ifadesinde suçunu itiraf eden zanlının, silah kaçakçılığı ve tehdit başta olmak üzere çok sayıda suçtan kaydının bulunduğu ifade edildi.

Özturan'ın çatışmadan saatler önce Bodrum'un Gümüşlük mahallesindeki bir restoranda arkadaşlarıyla oturduğu fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşması dikkat çekti. Muğla İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışmaya giren ve gözaltına alınan 6 şüpheli ile bağlantıları olduğu değerlendirilen 13 kişiyi daha gözaltına aldı.