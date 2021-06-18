12 yaşındaki kıza tecavüz dehşetinde yeni gelişme! Taşa yazılan mesajla ortaya çıkmıştı
Son dakika haberine göre; Antalya'da, 59 yaşındaki komşusu Hüseyin E.'nin tecavüzüne uğrayan ve bu durumu taşa yazı yazarak anlatan 12 yaşındaki A.K., annesi ile erkek kardeşine devlet sahip çıktı. Küçük kızın fiziksel ve ruhsal travmayı atlatması için çalışma başlatıldı.
Antalya'da, 59 yaşındaki komşusu Hüseyin E.'nin tecavüzüne uğrayan ve bu durumu taşa yazı yazarak anlatan 12 yaşındaki A.K., annesi ile erkek kardeşine devlet sahip çıktı. Küçük kızın anne ve babasının ayrı olduğu öğrenildi. 12 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan Hüseyin E.'nin fotoğrafına SABAH ulaşırken, zanlının suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.
Kepez ilçesi Osman Yüksel Serdengeçti Caddesi'ndeki yeşil alanda bulunan taşa "Yaşım 12, tecavüz edildim, adım A. hala tecavüz ediliyorum. Lütfen yardım edin" yazılı olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Küçük kıza cinsel saldırıda bulunan Hüseyin E. Adana'da yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklandı.
MADDİ-MANEVİ DESTEK
Gelişmelerin ardından Aile ve Soysal Hizmetler Bakanlığı harekete geçerek A.K.'nin ailesine ulaştı. Uzmanlar, A.K.'nin yıllardır uğradığı fiziksel ve ruhsal travmayı atlatması için çalışma başlattı. Ayrıca A.K.'nin anne ve babasının ayrı olduğu, küçük kızın 14 yaşında bir ağabeyi olduğu öğrenildi. Saldırgan Hüseyin E.'nin yıllardır komşusu olduğunu belirten annenin, olayın ardından şoka girdiği kaydedildi. Bakanlık A.K. ile birlikte ağabeyi ve annenin de koruma altında olduğunu bildirdi. Hüseyin E.'nin ifadesinde suçlamaları reddettiği öğrenildi.
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