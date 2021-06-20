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Meteoroloji'den birçok il için flaş uyarı: Su baskınları kapıda! | 20 Haziran hava durumu

Son dakika haberi... Meteoroloji'den yapılan uyarılara göre, , , 'in iç kesimleri, 'nun batısı ve 'de sağanak yağış bekleniyor. Yurt genelindeki hava durumuna ilişkin özellikle yağmurlarla ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Meteoroloji uzmanları, 'Yağışlar bugün , , ve civarında yağışlar su baskınlarına neden olabilir. Çarşamba gününden itibaren kuzey batı bölgelerine de yaz geliyor. Sıcaklıklar yükselmeye başlayacak.' dedi.

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Giriş Tarihi: 20.06.2021 Güncelleme Tarihi: 20.06.2021
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Meteoroloji'den birçok il için flaş uyarı: Su baskınları kapıda! | 20 Haziran hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden il il son dakika hava durumu uyarıları geldi. Meteoroloji tarafından yapılan son bilgilendirmeye göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Zonguldak ve Düzce çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte il il son dakika hava durumu notları...

Meteoroloji'den birçok il için flaş uyarı: Su baskınları kapıda! | 20 Haziran hava durumu

Yağışların öğleden sonra ve akşam saatlerinde Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Eskişehir ve Bolu çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MEVSİM NORMALLERİNE YAKIN

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji uzmanları tarafından yapılan değerlendirmede şu detaylar paylaşıldı:

Meteoroloji'den birçok il için flaş uyarı: Su baskınları kapıda! | 20 Haziran hava durumu

SU BASKINLARI YAŞANABİLİR

Salı gününe kadar Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzey batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel sağanak yağışlar görülür. Bugün Uşak, Kütahya, Eskişehir, Bolu civarında yağışlar su baskını yapabilir.

Çarşamba gününden itibaren kuzey batı bölgelerine de yaz geliyor. Sıcaklıklar yükselmeye başlayacak.

Meteoroloji'den birçok il için flaş uyarı: Su baskınları kapıda! | 20 Haziran hava durumu

İşte il il hava durumu:
MARMARA HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde İstanbul Anadolu Yakası ve Kocaeli çevrelerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji'den birçok il için flaş uyarı: Su baskınları kapıda! | 20 Haziran hava durumu

ÇANAKKALE °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji'den birçok il için flaş uyarı: Su baskınları kapıda! | 20 Haziran hava durumu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak ve Denizli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 34°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji'den birçok il için flaş uyarı: Su baskınları kapıda! | 20 Haziran hava durumu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı bulutlu, öğleden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji'den birçok il için flaş uyarı: Su baskınları kapıda! | 20 Haziran hava durumu

İÇ ANADOLU HAVA DURUMU

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 30°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 30°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 31°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji'den birçok il için flaş uyarı: Su baskınları kapıda! | 20 Haziran hava durumu

BATI KARADENİZ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Zonguldak ve Düzce çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Bolu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 27°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji'den birçok il için flaş uyarı: Su baskınları kapıda! | 20 Haziran hava durumu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

BAYBURT °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

TRABZON °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

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