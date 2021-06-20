Meteoroloji'den birçok il için flaş uyarı: Su baskınları kapıda! | 20 Haziran hava durumu

Yağışların öğleden sonra ve akşam saatlerinde Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Eskişehir ve Bolu çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MEVSİM NORMALLERİNE YAKIN

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji uzmanları tarafından yapılan değerlendirmede şu detaylar paylaşıldı: