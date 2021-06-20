Meteoroloji'den birçok il için flaş uyarı: Su baskınları kapıda! | 20 Haziran hava durumu
Son dakika haberi... Meteoroloji'den yapılan uyarılara göre, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de sağanak yağış bekleniyor. Yurt genelindeki hava durumuna ilişkin özellikle yağmurlarla ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Meteoroloji uzmanları, 'Yağışlar bugün Kütahya, Uşak, Eskişehir ve Bolu civarında yağışlar su baskınlarına neden olabilir. Çarşamba gününden itibaren kuzey batı bölgelerine de yaz geliyor. Sıcaklıklar yükselmeye başlayacak.' dedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden il il son dakika hava durumu uyarıları geldi. Meteoroloji tarafından yapılan son bilgilendirmeye göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Zonguldak ve Düzce çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte il il son dakika hava durumu notları...
Yağışların öğleden sonra ve akşam saatlerinde Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Eskişehir ve Bolu çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
MEVSİM NORMALLERİNE YAKIN
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji uzmanları tarafından yapılan değerlendirmede şu detaylar paylaşıldı:
SU BASKINLARI YAŞANABİLİR
Salı gününe kadar Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzey batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel sağanak yağışlar görülür. Bugün Uşak, Kütahya, Eskişehir, Bolu civarında yağışlar su baskını yapabilir.
Çarşamba gününden itibaren kuzey batı bölgelerine de yaz geliyor. Sıcaklıklar yükselmeye başlayacak.
İşte il il hava durumu:
MARMARA HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde İstanbul Anadolu Yakası ve Kocaeli çevrelerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak ve Denizli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 34°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı bulutlu, öğleden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 29°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU HAVA DURUMU
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 30°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANKIRI °C, 30°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 31°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Zonguldak ve Düzce çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Bolu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 27°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
BAYBURT °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İsviçre Türkiye maçı ne zaman? EURO 2020 A Grubu son milli maç hangi gün? Türkiye gruptan nasıl çıkar?
- Duygusal Babalar Günü mesajları 2021: Resimli, en güzel, kısa ve öz Babalar Günü mesajları ve sözleri
- Kritik açıklama! Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? 19 Haziran İstanbul depremi büyük depremin habercisi mi?
- Araç sahipleri dikkat! MTV 2. taksit ne zaman ödenecek? 2021 Motorlu Taşıt Vergisi ne kadar, kaç TL?
- Göç İdaresi 6.292 TL maaşla personel alımı yapacak! 2021 Göç İdaresi kadro dağılımı, başvuru tarihi ve şartlar...
- SON DAKİKA! Instagram ve Facebook çöktü mü? 19 Haziran Instagram, Facebook ne zaman düzelecek?
- Son dakika: Galatasaray başkanı kim oldu? 2021 Galatasaray başkanlık seçimi sonuçları son durum nedir?
- Babalar Günü ne zaman, hangi gün? 2021 Babalar Günü bugün mü, yarın mı? İşte Babalar Günü tarihi...
- Son dakika: İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu? 19 Haziran İSKİ İstanbul barajları son durum
- 19 Haziran evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2021 Haziran ayı evde bakım yardımı hangi illere yattı?
- Pazar günü yasağı devam ediyor mu? 20 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Tam gün kısıtlaması...
- Survivor 2021 finali ne zaman yapılacak? Survivor final tarihi belli oldu mu, açıklandı mı?