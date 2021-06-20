20 Haziran 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bulutlu havaya aldırış etmediler! Turistler Antalya sahillerini doldurdu

Bulutlu havaya aldırış etmediler! Turistler Antalya sahillerini doldurdu

'da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler, sahiline akın etti. Bulutlu havaya rağmen plaja giden turistler, denizin tadını çıkardı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.06.2021
ABONE OL
Bulutlu havaya aldırış etmediler! Turistler Antalya sahillerini doldurdu

Hava sıcaklığının 26, deniz suyu sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler, günü Konyaaltı sahilinde güneşlenip, denize girerek geçirdi. Denizin tadını çıkaran tatilciler, çocuklarıyla suda bol bol eğlendi. Nem oranının yüzde 72 ölçüldüğü kent merkezinde, zaman zaman şiddetini artıran rüzgar da turistlerin deniz eğlencelisine engel olamadı.

Eşinin işi gereği Antalya'ya gelen Simge Özkaya ise havanın çok güzel gittiğini belirterek, "Esintili bir hava var. Boğucu sıcaklar daha başlamadı. Ama bu havalar hoşumuza gidiyor. İnsan ruhuna çok tatlı geliyor. Kızımla açılmak için geldik sahile. Evde oturmaktan çok bunaldık artık. Her şey normale dönsün, güzel olsun istiyoruz" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA