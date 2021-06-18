Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda il için son dakika sağanak yağış uyarısı! İşte yağış beklenen şehirler!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında yurt genelinde etkili olan sağanak yağışın önümüzdeki günlerde de süreceği belirtilirken, çok sayıda ile yönelik uyarılarda bulunuldu. Peki İstanbul ve Ankara'da yağmur yağacak mı? Önümüzdeki hafta hava durumu nasıl olacak? İşte 5 günlük hava tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde etkili olan sağanak yağışın etkisinin süreceği belirtilirken önümüzdeki günlere yönelik tahminlerde açıklandı.
İŞTE METEOROLOJİ'NİN AÇIKLAMALARI
ÇOK SAYIDA İLDE GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ GÖRÜLECEK
Yapılan son değerlendirmelere göre; 19.06.2021 Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren Marmara'nın güney ve doğusunda, öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Kütahya, Eskişehir ile Çankırı çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İSTANBUL İÇİN FLAŞ UYARI!
Yapılan son değerlendirmelere göre; Bugün ve yarın (19.06.2021) İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların 19.06.2021 Cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir. Meydana gelebilecek; sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
CUMARTESİ
PAZAR
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Heyecan uyandıran paylaşım geldi! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon...
- LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihlerinin başlama tarihi belli mi? İstanbul, Ankara, İzmir lise taban puanları...
- 2021 emekli maaşları listesi: 2021 emekli maaşları ne kadar oldu? Temmuz emekli maaşları belli oldu mu?
- BİM'de gelecek haftaya damga vuracak ürünler! 22 Haziran 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Gün sonu liste güncellendi! 18 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Haziran ayı ödemeleri...
- Flaş açıklama: Maskeler ne zaman çıkacak? Maske takma zorunluluğu kalkıyor mu? Temmuz ayı itibarıyla...
- Temmuz zammı belli oluyor! SSK ve Bağ-Kur 2021 emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek...
- Kabine Toplantısı bugün mü? 18 Haziran Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Normalleşme kararları...
- Son dakika: Rusya uçuş yasağı kalktı mı? 2021 Rusya Türkiye uçuşları ne zaman başlayacak? Seyahat kısıtlaması...
- Ve tarih belli oldu! Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 sözlü sınav sonuçları...
- Lise diplomaları ne zaman verilecek? 2021 MEB lise 12. sınıf mezun olanların diploma durumu sorgulama!
- e-Karne neden açılmıyor? Çözümü nedir? e-Okul dijital karne, takdir ve teşekkür belgesi sorgulama! 2020-2021