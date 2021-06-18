Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda il için son dakika sağanak yağış uyarısı! İşte yağış beklenen şehirler!

İŞTE METEOROLOJİ'NİN AÇIKLAMALARI

ÇOK SAYIDA İLDE GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ GÖRÜLECEK

Yapılan son değerlendirmelere göre; 19.06.2021 Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren Marmara'nın güney ve doğusunda, öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Kütahya, Eskişehir ile Çankırı çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.