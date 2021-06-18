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Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda il için son dakika sağanak yağış uyarısı! İşte yağış beklenen şehirler!

tarafından yapılan açıklamasında yurt genelinde etkili olan sağanak yağışın önümüzdeki günlerde de süreceği belirtilirken, çok sayıda ile yönelik uyarılarda bulunuldu. Peki ve 'da yağmur yağacak mı? Önümüzdeki hafta hava durumu nasıl olacak? İşte 5 günlük hava tahminleri...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.06.2021 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021
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tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde etkili olan sağanak yağışın etkisinin süreceği belirtilirken önümüzdeki günlere yönelik tahminlerde açıklandı.

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Yapılan son değerlendirmelere göre; 19.06.2021 Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren 'nın güney ve doğusunda, öğle saatlerinden itibaren 'in iç kesimleri, , ile çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Yapılan son değerlendirmelere göre; Bugün ve yarın (19.06.2021) , , ve 'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların 19.06.2021 Cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir. Meydana gelebilecek; sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

CUMARTESİ

PAZAR

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

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