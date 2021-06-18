Son dakika | Türkiye’yi yasa boğan Ecrin Kurnaz'ın üvey babası Deniz Kurnaz sahte kimlikle yakalandı
Türkiye'nin kanını donduran Ecrin bebek cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 2019 yılında evinin önünden kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz’ın üvey babası Deniz Kurnaz, Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde sahte kimlik ile yakalandı. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan üvey baba cezaevine gönderildi.
SON DAKİKA | Daha önce bir televizyon programında anne Sevcan Kurnaz tarafından itiraf edilen fuhuş iddiaları ile gündeme gelen üvey baba Deniz Kurnaz, Dursunbey Emniyetinin yürüttüğü başarılı operasyonla yakalandı.
Hakkında arama kararı olan Deniz Kurnaz'ın 6 aydır Dursunbey ilçesinde inşaatlarda çalıştığı öğrenilirken, şahsın yapılan istihbarat çalışmaları sonrası Dursunbey Emniyeti tarafından yakalandığı öğrenildi.
Üzerinde başkasına ait sahte kimlikle yakalanan şahıs, emniyette alınan ifadesi sırasında kimliğini itiraf ettiği öğrenildi.
Alınan ifade sonrası mahkemeye çıkarılan Deniz Kurnaz, 'fuhuş yaptırmak, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek' iddiasıyla tutuklanarak, Kepsut L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
27 Mayıs günü Alancık Mahallesi'nde, Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri denetim yaptıkları arazide, Ecrin bebeğin kaybolduğu noktadan 6 kilometre uzaklıkta, dere yatağında ayakkabı ile kıyafet bulmuştu.
Olay yerinde iz takip ve kadavra köpekleri ile yapılan aramalarda kafatası ve dağınık halde kemiklerde bulunmuştu.
Savcının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası kemikler toplanmış ve kemikler, Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.
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