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BİM'de gelecek haftaya damga vuracak ürünler! 22 Haziran 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM marketlerin 22 Haziran tarihli kataloğu yayımlandı. Her hafta salı gün sürpriz ürünleri müşterilerinin beğenisine sunan BİM marketler, gelecek hafta kahvaltılık ürünlere ağırlık verdi. Zeytinyağı, siyah zeytin, parmak sucuk, dana antrikot pastırma, kavrulmuş fındık, antep fıstığı, fındık ezmesi, tulum peyniri, çekme helva, pişmaniye gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor. Peki, BİM'de hangi ürünler olacak? İşte BİM 18 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.06.2021
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BİM'de gelecek haftaya damga vuracak ürünler! 22 Haziran 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ürünler kataloğunda neler var? BİM marketlerin heyecanla beklenen salı indirimleri belli oldu. Gelecek hafta hangi ürünlerin satışa çıkacağını merak eden BİM müşterileri, internet üzerinden detayları araştırmaya başladı. Birbirinden muhteşem ürünlerin yer aldığı salı kampanyalarını sayfamızda bir araya getidik. Peki, BİM'de gelecek hafta neler olacak? BİM salı indirimlinde hangi ürünler var? İşte 22 Haziran 2021 ...

BİM'DE GELECEK HAFTA HANGİ ÜRÜNLER OLACAK?

22 Haziran 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerin salı günü indirimli ürünleri ve fiyat listesi şu şekilde:

Bestolio Sızma Zeytinyağı

• 1 L
• Soğuk sıkım
• Cam şişe

Bağcı Siyah Zeytin

• 400 g
• 181-230

Başyazıcı Fermente Parmak Sucuk

• 300 g

Başyazıcı Dana Antrikot Pastırma

• 100 g
• Çemensiz

Fiskobirlik Kavrulmuş Fındık

• 400 g

Keyifçe Antep Fıstığı

• 400 g

Gürsoy Fındık Ezmesi

• 320 g

Sezerler Osmancık Pirinç

• 1 kg

Şavak Gurme Tulum Peyniri

• 300 g
• Tam yağlı

Miskos Çekme Helva

• 240 g

Boğaziçi Pişmaniye

• 250 g

Lokum Aşkı Lokum

• 500 g
• Fındıklı & Antep fıstıklı

İmren Fındıklı Lokum

• 250 g

Tariş Kuru İncir

• 400 g

Keyifçe Antep Fıstıklı Pekmezli Özel Pestil

• 400 g

Tariş Sultani Kuru Üzüm

• 250 g

Hazarbey Dut Kurusu

• 150 g

Maya Farm Beypazarı Kurusu

• 300 g

Seyran Tuzlu Leblebi

• 300 g

Doğanay Şalgam Suyu

• 1 L

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