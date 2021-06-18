BİM'de gelecek haftaya damga vuracak ürünler! 22 Haziran 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM 22 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM marketlerin heyecanla beklenen salı indirimleri belli oldu. Gelecek hafta hangi ürünlerin satışa çıkacağını merak eden BİM müşterileri, internet üzerinden detayları araştırmaya başladı. Birbirinden muhteşem ürünlerin yer aldığı salı kampanyalarını sayfamızda bir araya getidik. Peki, BİM'de gelecek hafta neler olacak? BİM salı indirimlinde hangi ürünler var? İşte 22 Haziran 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'DE GELECEK HAFTA HANGİ ÜRÜNLER OLACAK?

22 Haziran 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerin salı günü indirimli ürünleri ve fiyat listesi şu şekilde: