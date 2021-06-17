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Son dakika: Kedi yediğini itiraf eden Japon hakkında flaş gelişme!

Son dakika haberine göre 'de kedileri yakalayıp yediği tespit edilen uyruklu D.M. sınır dışı edilmek üzere 'ne teslim edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.06.2021 Güncelleme Tarihi: 17.06.2021
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Son dakika: Kedi yediğini itiraf eden Japon hakkında flaş gelişme!

Küçükçekmece, Gültepe Mahallesi'nde bir sokak sakini geçtiğimiz günlerde sabah saat 05.00 sıralarında Japon uyruklu D. M.'nin, bir kova içine 5 yavru kediyi alarak evine götürdüğünü gördü ve durumu polise bildirdi. Sokak sakinleri evine girerken yakaladıkları D.M.'ye linç girişiminde bulundu.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma polisleri bir bankada işlem yaparken yakaladıkları D.M.'yi, polis merkezine götürdü. D.M., kedileri boğarak öldürdüğünü ve pişirip yediğini itiraf etti. 10 bin 375 lira para cezası verilen kişi, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Kedileri eve götürüp yediğini itiraf etti! KEDİLERİ EVE GÖTÜRÜP YEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ!

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