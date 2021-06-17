Adana’da kamyonet su kanalına düştü: Aynı aileden 5 yaralı

Naim Toy yönetimindeki 01 LS 591 plakalı kamyonet, Feke ilçesinden Şahmuratlı Mahallesi'ne doğru seyir halindeyken iddiaya göre, yol üzerinden geçen bir telekomünikasyon şirketine ait kablonun aracın üzerine düşmesi sonucu sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.