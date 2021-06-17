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Adana’da kamyonet su kanalına düştü: Aynı aileden 5 yaralı

ilçesinde saat 11.00 sıralarında 'nde kontrolden çıkarak su kanalına düşen kamyonette bulunan aynı aileden 5 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, jandarma kaza ile ilgili çalışma başlattı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 17.06.2021
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Adana’da kamyonet su kanalına düştü: Aynı aileden 5 yaralı

yönetimindeki 01 LS 591 plakalı kamyonet, ilçesinden 'ne doğru seyir halindeyken iddiaya göre, yol üzerinden geçen bir telekomünikasyon şirketine ait kablonun aracın üzerine düşmesi sonucu sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kamyonet takla atarak yol kenarındaki su kanalına düştü. Kazada sürücü Naim Toy ve eşi , çocukları , ve yaralandı.

Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla 'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, jandarma kaza ile ilgili çalışma başlattı.

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