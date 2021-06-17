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Eskişehir’de öğrencinin testi pozitif çıktı, eğitime 12 gün ara verildi

'in ilçesinde Covid-19 testi pozitif çıkan E.Ç. adlı kız öğrenci ile aynı servisi kullanan 17 öğrenci ile minibüs sürücüsü karantinaya alındı, okulda eğitime 12 günlüğüne ara verildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 17.06.2021
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Eskişehir’de öğrencinin testi pozitif çıktı, eğitime 12 gün ara verildi

Sivrihisar ilçesindeki Nasrettin Hoca Mahallesi'nde, Nasrettin Hoca İlköğretim Okulu öğrencisi E.Ç.'ye görülen belirtiler üzerine Covid-19 testi yapıldı.

KARANTİNAYA ALINDI

Test sonucu pozitif çıkınca Ortak Mahallesi'nden gelen E.Ç. ile aynı servisi kullanan 17 öğrenci ve midibüs şoförü evlerinde karantinaya alındı. Nasrettin Hoca İlköğretim Okulu'nda eğitime 12 günlüğüne ara verildi.

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