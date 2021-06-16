Son dakika: Kedileri eve götürüp yediğini itiraf etti! Kan donduran olay

Olay İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Japonya uyruklu D.M. isimli gencin yaşadığı sokakta bazı yavru kedilerin kaybolmaya başladığını fark eden mahalle sakinleri durumdan şüphelenerek genci izlemeye başladı.

Bir mahalle sakini, geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde D.M.'nin içi yavru kedi dolu bir kovayı evine götürdüğünü ve daha sonra evden kötü kokular geldiğini fark etti. Komşuları kapıya gidip sorduklarında yavru kedilerin annesi fırına doğru yöneldi ama adam ne komşularına ne de kediye izin vermedi.