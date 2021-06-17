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Son dakika: Büyükçekmece'de feci kaza: Otomobil takla attı! Sürücüsü yaralandı

Son dakika haberine göre , 'nda iki otomobil çarpıştı. Kazada takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza sonucu bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.06.2021
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Son dakika: Büyükçekmece'de feci kaza: Otomobil takla attı! Sürücüsü yaralandı

TÜYAP mevkii istikametinde giden 34 ZL 3251 plakalı otomobille 34 BFY 399 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Otomobillerden biri takla atarken, kadın sürücünün kullandığı otomobil de yolun dışına savruldu.

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralanırken, olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Kaza sonucu bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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