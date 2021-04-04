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İstanbul Küçükçekmece'de kiralık otomobille takla atıp kaçtılar

'de kiralık otomobille takla atan sürücü ile yanındaki kişi, kaza sonrası olay yerinden kaçtı. Kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelen otomobil, olay yerinden kaldırıldı.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 04.04.2021 Güncelleme Tarihi: 04.04.2021
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İstanbul Küçükçekmece'de kiralık otomobille takla atıp kaçtılar

Alınan bilgiye göre, 20 Temmuz Caddesi'nde ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DLY 166 plakalı otomobil, seyir halindeyken takla attı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobildeki 2 kişinin kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelen otomobil, olay yerinden kaldırıldı.

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