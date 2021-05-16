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Adıyaman'dan korkunç kaza! Kontrolden çıktı takla attı

’da, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil taklalar atarak ters döndü. Meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Yaşanan kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri soruşturma başlattı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 16.05.2021
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Adıyaman'dan korkunç kaza! Kontrolden çıktı takla attı

Edinilen bilgilere göre, istikametinden kent merkezi istikametine giden ., idaresindeki 06 AYN 49 plakalı Renault marka otomobil, Altınşehir Köprülü Kavşakta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak ters döndü.

Meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza yapan araç, olay yerinde polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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