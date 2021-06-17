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Son dakika: Balıkesir'de çevre felaketi! Susurluk'tan geçen Simav Çayı köpürdü

Son dakika haberine göre 'in ilçesinden geçen köpürdü. Çevre kirliliği bölgedeki duyarlı vatandaş tarafından kaydedilirken, bölge sakinleri yetkilileri göreve çağırdı. Bazı vatandaşlar ise dönem dönem balık ölümlerinin de bölgede yaşandığını iddia etti.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 17.06.2021 Güncelleme Tarihi: 17.06.2021
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Son dakika: Balıkesir'de çevre felaketi! Susurluk'tan geçen Simav Çayı köpürdü

Balıkesir'in Susurluk ilçesinden geçen Simav Çayı'nda anlık olarak yaşanan kirlilik sebebiyle su beyaz köpükle kaplandı.

Su yüzeyinde oluşan köpükleri fark eden bir vatandaş o anları görüntülerken, kirliliğe neyin sebep olduğu ise bulunamadı.

KAFALARDA SORU İŞARETİ BIRAKTI
Susurluk'taki kum ocağın yanından ilerleyen ve Buzağılık Köprüsü altından geçen Simav Çayı'nda meydana gelen köpükleşme kafalarda soru işareti bıraktı.


BALIK ÖLÜMLERİ İDDİASI
Bölge sakinleri yetkilileri göreve davet ederken, suyun incelenmesini talep etti. Su yüzeyinde anlık olarak oluşan ve bir süre sonra kaybolan kirlilik için gözler çevredeki işletmelere çevrilirken, bazı vatandaşlar ise dönem dönem balık ölümlerinin de bölgede yaşandığını iddia etti.

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