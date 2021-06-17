İstanbul Boğazı'nda gemi ile tekne çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında AS ROSAILA isimli bir gemiyle içinde 2 kişi bulunan 7 metre boyundaki bir balıkçı teknesinin çatışması üzerine Kurtarma-12 ve Mehmetçik römorkörümüz, KEGM-8 ve TAHLİSİYE-1 botumuz ve balıkadamlarımız ivedilikle olay bölgesine gönderildi" denildi.

İstanbul Valiliğinden kazayla ilgili yapılan açıklamada ise "Bugün saat 16.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında Portekiz bandralı AS ROSAILA isimli ticari gemi ile bir balıkçı teknesinin çarpıştığı bildirilmiştir. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kurtarma-12 ve Mehmetçik römorkörü, KEGM-8 ve Tahliyesi-1 botu ile balıkadamlar olay bölgesine ivedilikle sevk edilmiştir. Olay bölgesinde ekiplerimizce yürütülen çalışmalarda; batan balıkçı teknesinden bir kişinin cansız bedenine ulaşılırken, iki kişi kurtarılmıştır. Kurtarılan iki kişiden biri hastaneye sevk edilmiştir" denildi.





