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İstanbul Boğazı'nda gemi ile tekne çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre 'nda balıkçı teknesine gemi çarptı. altında geminin çarptığı balıkçı teknesindeki 2 kişinin öldüğü açıklandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.06.2021 Güncelleme Tarihi: 17.06.2021
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 'nün altında "AS ROSAILA" isimli bir gemi ile 7 metre boyundaki bir balıkçı teknesi çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine sevk edilen ekipler kurtarma çalışma başlattı. Çalışmalarda batan balıkçı teknesindeki iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

'nden yapılan açıklamada, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında AS ROSAILA isimli bir gemiyle içinde 2 kişi bulunan 7 metre boyundaki bir balıkçı teknesinin çatışması üzerine Kurtarma-12 ve Mehmetçik römorkörümüz, KEGM-8 ve TAHLİSİYE-1 botumuz ve balıkadamlarımız ivedilikle olay bölgesine gönderildi" denildi.

İstanbul Valiliğinden kazayla ilgili yapılan açıklamada ise "Bugün saat 16.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında Portekiz bandralı AS ROSAILA isimli ticari gemi ile bir balıkçı teknesinin çarpıştığı bildirilmiştir. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kurtarma-12 ve Mehmetçik römorkörü, KEGM-8 ve Tahliyesi-1 botu ile balıkadamlar olay bölgesine ivedilikle sevk edilmiştir. Olay bölgesinde ekiplerimizce yürütülen çalışmalarda; batan balıkçı teknesinden bir kişinin cansız bedenine ulaşılırken, iki kişi kurtarılmıştır. Kurtarılan iki kişiden biri hastaneye sevk edilmiştir" denildi.


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