Son dakika! İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Tekne kazasında 2 kişi hayatını kaybetti |Video

Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında balıkçı teknesine kargo gemisi çarptı. Dev geminin parçaladığı teknedeki 2 kişi ölürken 1 kişi ise yaralandı.

Olay saat 15.00 sıralarında Yavuz Sultan Köprüsü altında meydana geldi. 7 metre boyundaki balıkçı teknesine, Karadeniz'e ilerleyen AS ROSAILA adlı 180 metre boyunda 25 metre genişliğinde kargo gemisi çarptı. Balıkçı teknesi parçalanırken 3 kişi denize düştü.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bağlı Kurtarma-12 ve Mehmetçik römorkörleri, KEGM-8, TAHLİSİYE-1 botları ile balık adamlar olay yerine sevk edildi. Kurtarma çalışması sonrası iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan bir kişi ise kıyıya çıkarılarak hastaneye götürüldü. Teknenin batmasına neden olan Portekiz bandıralı gemi ise Kumköy açıklarına demirletildi. Kargo gemisinin

Romanya'nın Köstence limanına gittiği kaydedildi.

YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Bu arada acı haber üzerine balıkçıların yakınları Poyrazköy Limanı'na geldi. Kurtarma çalışmaları sürerken aileler gözyaşı döktü

Balıkçıların komşusu Güngör Çakır, "Buradan çıktılar, balık avlamaya giderken, Boğaz'dan karşıya geçerken kaza oldu. O kadarını biliyoruz. Karadeniz'e çıkan bir yük gemisi çarpmış. Teknede toplam 3 kişiydiler" dedi.