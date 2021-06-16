Sağanak yağmur tarım arazilerini vurdu! Sel suları böyle görüntülendi

Görüntülerde suların çok şiddetli bir şekilde önüne ne katarsa sürükleyip götürdüğü gözlenirken, o anlarda köprüdeki vatandaşların ise korkarak yorum yapmaları da dikkatlerden kaçmadı. Sel baskını ile akan sular ise mısır, yulaf ve arpa gibi ürünlerin ekili olduğu onlarca metrekarelik tarım arazisine doldu. Köy sakinleri emeklerinin sel suları ile birlikte ziyan olmasını ise üzgün bakışlarla izledi.