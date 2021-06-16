Burdur'da polis memurunun sır ölümü! Arkadaşları evinde buldu

Beylik tabancayla başına ateş ederek intihar ettiği değerlendirilen Yunus T.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yunus T.'nin cenazesinin memleketi Muğla'da toprağa verileceği öğrenildi.

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