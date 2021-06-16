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Burdur'da polis memurunun sır ölümü! Arkadaşları evinde buldu

'un İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru . (26) evinde ölü bulundu. Yunus T.'nin intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 16.06.2021 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021
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Burdur'da polis memurunun sır ölümü! Arkadaşları evinde buldu

merkez Değirmen Mahallesi'nde 3 katlı evin çatı katında oturan 'nde görevli 3 yıllık polis memuru .'ye ulaşamayan ailesi, arkadaşlarından yardım istedi. Dün akşam saatlerinde eve gelen arkadaşları Yunus T.'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

Beylik tabancayla başına ateş ederek intihar ettiği değerlendirilen Yunus T.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morguna gönderildi. Yunus T.'nin cenazesinin memleketi 'da toprağa verileceği öğrenildi.

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