09 Haziran 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Deniz salyası balıklara zarar verir mi? Müsilaj balıkları zehirler mi? Balık yenir mi? Uzmanlar açıkladı!

Deniz salyası balıklara zarar verir mi? Müsilaj balıkları zehirler mi? Balık yenir mi? Uzmanlar açıkladı!

Deniz salyası balıklara zarar verir mi? Müsilah sonrası balık yenir mi? Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi'nde aylardır etkili olan müsilaj sonrası bu sorular gündeme geldi. Halk arasında deniz salyası olarak da bilinen müsilajın balıklara zarar verip vermediğini merak edilirken, uzmanlardan konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, deniz salyası balıklara zarar verir mi? Müsilaj balıkları zehirler mi? Balık yenir mi? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 09.06.2021 17:13 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 17:13
  • 1
  • 10
Deniz salyası balıklara zarar verir mi? Müsilaj balıkları zehirler mi? Balık yenir mi? Uzmanlar açıkladı!

Marmara Denizi'ndeki deniz salyası olarak bilinen müsilajla mücadele çalışması kapsamında deniz temizliği seferliği başladı. Aylardır Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi'nde görülen müsilaj sonrası en çok merak edilenlerden biri de balıklar oldu. Müsilajın balıklara zarar verip vermediği konusunda araştırmalar sürüyor. Konu ile ilgili uzmanlardan açıklama geldi. Peki, deniz salyası balıklara zarar verir mi? Müsilaj balıkları zehirler mi? Balık yenir mi? İşte merak edilen soruların yanıtı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Deniz salyası balıklara zarar verir mi? Müsilaj balıkları zehirler mi? Balık yenir mi? Uzmanlar açıkladı!

DENİZ SALYASI BALIKLARA ZARAR VERİR Mİ?

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayaz, müsilajın balıkları zehirlediği iddiasının doğru olmadığını belirterek, "Müsilajın şeker bazlı bir sıvı olduğunu söyleyebiliriz. Şekerin balıklara zehir etkisi olması mümkün değil" dedi.

  • 3
  • 10
Deniz salyası balıklara zarar verir mi? Müsilaj balıkları zehirler mi? Balık yenir mi? Uzmanlar açıkladı!

Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran müsilajın balık ölümlerine neden olduğu iddiaları, halkı balık tüketimi konusunda endişelendirdi. Müsilajın balıkları zehirlediği iddiaları üzerine Çanakkale'de balık satışları durma noktasına geldi. Balıkhane esnafı, müsilajın gündeme gelişinin ardından, vatandaşların balık satın almaktan çekindiğini belirtti.

  • 4
  • 10
Deniz salyası balıklara zarar verir mi? Müsilaj balıkları zehirler mi? Balık yenir mi? Uzmanlar açıkladı!

MÜSİLAJ SONRASI BALIK YENİR Mİ?

Prof. Dr. Adnan Ayaz, müsilajın balıklarda zehir etkisi yaratmasının mümkün olmadığını belirtti. Müsilajın denizlerdeki azot ve fosfor kirliliğinden dolayı ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. Ayaz, "Müsilaj, fitoplanktonların yüksek derecede artmış olması sonucu girdiği stresten dolayı, kendini korumak için ölmeden önce salgıladığı bir sıvı. Müsilajın şeker bazlı bir sıvı olduğunu söyleyebiliriz. Şekerin balıklara zehir etkisi olması mümkün değil. Bunları parçalamak için bakteri çökecek ama bunun zehir etkisi olması mümkün değil. Balıklarda herhangi bir risk olmasından bahsetmek söz konusu değil. İnsanlarımız güvenle balık tüketebilirler.

  • 5
  • 10
Deniz salyası balıklara zarar verir mi? Müsilaj balıkları zehirler mi? Balık yenir mi? Uzmanlar açıkladı!

Dünya'nın en değerli besini balıktır. Son zamanlarda yaşadığımız illet hastalığı atmamızda, vücudumuzun ihtiyacı olan en değerli besin balıktır. İnsanları speküle ederek 'balıkları yerseniz hastalık bulaştırır' gibi sözler doğru değildir. İzmit Körfezi'nin çok kirli olan bir bölgesi var, bu bölgede de zaten balıkçılık faaliyeti yok.