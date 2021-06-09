ANA SAYFA
Deniz salyası balıklara zarar verir mi? Müsilaj balıkları zehirler mi? Balık yenir mi? Uzmanlar açıkladı!
Deniz salyası balıklara zarar verir mi? Müsilah sonrası balık yenir mi? Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi'nde aylardır etkili olan müsilaj sonrası bu sorular gündeme geldi. Halk arasında deniz salyası olarak da bilinen müsilajın balıklara zarar verip vermediğini merak edilirken, uzmanlardan konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, deniz salyası balıklara zarar verir mi? Müsilaj balıkları zehirler mi? Balık yenir mi? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 09.06.2021 17:13 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 17:13
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10