Son dakika: Ataşehir'de otomobilin üzerine ağaç devrildi
Son dakika haberine göre İstanbul Ataşehir'de üzerine ağaç devrilen otomobilde hasar oluştu. Ekipler, testere ile böldüğü ağacı aracın üzerinden kaldırdı.
Küçükbakkalköy Mahallesi Kuzu Sokak'ta bulunan ve kökü çürüyen dut ağacı, 34 ZK 7904 plakalı park halindeki otomobilin üzerine devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, testere ile böldüğü ağacı aracın üzerinden kaldırdı.
Olay nedeniyle otomobilde hasar oluştu.