15 Haziran 2021, Salı
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Son dakika: Ataşehir'de otomobilin üzerine ağaç devrildi

Son dakika haberine göre 'de üzerine ağaç devrilen otomobilde hasar oluştu. Ekipler, testere ile böldüğü ağacı aracın üzerinden kaldırdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.06.2021 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021
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Son dakika: Ataşehir'de otomobilin üzerine ağaç devrildi

Küçükbakkalköy Mahallesi Kuzu Sokak'ta bulunan ve kökü çürüyen dut ağacı, 34 ZK 7904 plakalı park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, testere ile böldüğü ağacı aracın üzerinden kaldırdı.

Olay nedeniyle otomobilde hasar oluştu.

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