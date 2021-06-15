Adana’da ikokul bahçesinde dehşet! 4 gündür haber alınamayan genç ağaçta asılı olarak bulundu





Polisin yaptığı çalışma sonucu cesedin, geçen cuma günü evden ayrılan ve bir daha da haber alınamayan Hüseyin D.'ye (30) ait olduğunu saptadı. Ayrıca cebinden yüzde 51 engelli olduğuna dair sağlık raporu çıkan Hüseyin D.'nin, sol bacağının protez olduğu belirlendi. Psikolojik sorunlarının olduğu öne sürülen Hüseyin D.'nin, uyuşturucu kullanmak ve gasp suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.