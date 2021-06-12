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Avcılar'daki İSKİ şantiyesini su bastı: 1 işçi son anda kurtarıldı

'da saat 13.00 sıralarında kuvvetli yağmurun etkisi ile 'ye ait Ambarlı'daki Biyolojik Arıtma Tesisi'nin yanındaki şantiyeyi su bastı. Haramidere'den bir anda gelen su, şantiyede çalışan işçileri zor durumda bıraktı. Sevk edilen itfaiye ekipleri, bir işçiyi boğulmaktan kurtardı. 'ye bağlı ambulans da olası müdahale için hazır bekletildi. Suyun azalması ile birlikte görevliler normal çalışma düzenine geçti.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 12.06.2021 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021
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Avcılar'daki İSKİ şantiyesini su bastı: 1 işçi son anda kurtarıldı

'nin ve ile çevrelerinde kuvvetli yağmur saat 13.00 sıralarında başladı. karayolundaki araçlar sağanak yağmur nedeniyle ilerlemede zorlandı.



'tan gelen Avcılar'daki 'nin hemen yanında bulunan şantiyeyi aynı dakikalarda su bastı. Burada çalışan işçiler kaçmaya çalışırken, mahsur kalanlar oldu. 'nde 25 metre derinlikte bulunan yaklaşık 3 kilometre uzunluktaki inşaat halindeki atık su tünelinde çalışan işçilerden biri bir anda gelen su baskını ile paniğe kapılarak tünelin yaklaşık 150 metre uzaklığındaki lokomotif olarak nitelendirilen bölüme çıkarak kurtarılmayı bekledi.

İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri çizme ve tulumlarını giyerek lokomotif üzerinde kurtarılmaya bekleyen işçinin yanı sıra şantiyede ve tünel içerisindeki işçileri kurtardı. 'ye bağlı ambulans da olası müdahale için hazır bekletildi. Suyun azalması ile birlikte görevliler normal çalışma düzenine geçti.

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