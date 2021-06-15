Küçük Defne Ekmekçi'den büyük başarı

Uluslararası Kanada Çağdaş Sanatlar Akademisi Piyano Yarışması'nda, 256 kişi arasından birinci olan, 11 yaşındaki 4. sınıf öğrencisi Şanlıurfalı Defne Ekmekçi konuştu.

Ekmekçi, "Piyanoya, birinci sınıftayken müzik kulübünde başladım ve çalmayı çok seviyorum. Hep büyük piyanist Fazıl Say'ı örnek aldım, onun gibi bir piyanist olmak ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyorum" dedi.

Eğitimci anne Ayşegül Ekmekçi, "Defne çok emek verdi, karşımıza hep iyi ve doğru insanlar çıktığı için de çok şanslıyız" derken, kadın doğum uzmanı doktor baba Emre Ekmekçi ise "Şanlıurfa'ya görev nedeniyle 4 yıl önce geldik. Defne, imkânlar sunulduğunda, teşvikler sağlandığında nasıl başarılar elde edilebileceğinin çok güzel bir örneği oldu. Bizi çok gururlandırdı. Bu başarıda destek olan herkese minnettarım. Şanlıurfa bize çok şey kattı, yeteneği olan çocuklarımızın yanında olmalıyız" ifadelerini kullandı.