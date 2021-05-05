Son dakika | İSKİ yetersiz kaldı! Riva deresi kanalizasyon gibi kapkara akıyor

"KANALİZASYON GİBİ AKIYOR"

Doğma büyüme Bozhaneli olan Cem Güleç de "Kesinlikle doğal bir kirlilik değil. Açık kanalizasyon gibi akıyor. Hiç bir balık yaşamıyor Dere her geçen gün daha kötüye gidiyor. Çevrede denetlenmeyen arıtması olmayan fabrikalar var. İSKİ'ye bağlı arıtma tesisi var. Netleşmiş bir durum yok ama derenin bu kirliliğinde, arıtılmadan verilen suyun olduğunu düşünüyoruz" şeklinde konuştu.