Son dakika: Ankara'da 300 polisle gasp çetesine operasyon: 115 kişi gözaltında
Son dakika haberine göre Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, ilişkiye girmek için anlaşıp eve çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye yönelik düzenledikleri “Yarasa Kız” operasyonunda 115 kişiyi gözaltına aldı.
GÜNDEM İHA
Yapılan incelemeler sonucunda, kadınların ilişki yaşamak için anlaştıkları erkekleri Ankara genelinde ki günü birlik ev, otel ve pansiyon gibi konaklama yerlerine çağırdıkları daha sonra ise adrese gelen çete üyelerinin mağdurları gasp ettiği öğrenildi.
Bunun üzerine harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından "Suç İşlemek İçin Örgüt Kurma, Yönetme ve Üye Olma- Yağma Nitelikli Dolandırıcılık ve Fuhuş" suçlarıyla alakalı soruşturma izni aldı.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Mağdurların ifadelerinin ışığında yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda 82 kadın ile 76 erkek olmak üzere toplam 158 şüphelinin kimliği ve adresi tespit edildi.