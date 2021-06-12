Diyarbakır’da sokak ortasında silahlı çatışma! Polis operasyon başlattı

ÇATIŞMADA 4 KİŞİ YARALANDI

Silah sesleri üzerinde çevrede panik ve korkuya olay yerinden kaçarken, çatışmada iki gruptan G.S., O.S., M.O. ve E.Ö. yaralandı. Yaşanan olay sonrası ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.