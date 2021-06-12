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Diyarbakır’da sokak ortasında silahlı çatışma! Polis operasyon başlattı

İHA
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Giriş: 12.06.2021 23:13
Güncelleme:12.06.2021 23:13
Son dakika haberi... Diyarbakır’da iki grup arasında sokak ortasında başlayan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, polis bölgede zanlıların yakalanması için operasyon başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Yeniköy Mahallesi Sosyal Konutları önünde meydana geldi. Sosyal Konutlar önünde karşılaşan iki grup, henüz belirlenmeyen nedenle tartışmaya başlarken, tartışmanın büyüyünce taraflar pompalı tüfek ve silahla birbirine ateş etmeye başladı.



ÇATIŞMADA 4 KİŞİ YARALANDI
Silah sesleri üzerinde çevrede panik ve korkuya olay yerinden kaçarken, çatışmada iki gruptan G.S., O.S., M.O. ve E.Ö. yaralandı. Yaşanan olay sonrası ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi ile Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çatışmada yaralanan E.Ö. isimli yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri, olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı.



ŞÜPHELİ ŞAHISLAR OLAY YERİNDEN KAÇTI
Olayla ilgili başlatan polis, çatışmada yara almadan kurtulup kaçan şüphelilerin yakalanması için, bölgede operasyon başlattı.

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