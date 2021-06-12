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Elazığ’da ölümle biten araç yangınında şoke eden not! “Bombayı ben patlattım”

'da yanan otomobilin içerisinde ağır yaralan şahıs, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şahsın yol kenarına bıraktığı değerlendirilen, "Hastane yolundaki bombayı patlatan benim" notu üzerine geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi: 12.06.2021 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021
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Elazığ’da ölümle biten araç yangınında şoke eden not! “Bombayı ben patlattım”

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Sarıçubuk köyünden Keban ilçe yoluna bağlantı noktasında bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı.

Elazığ’da ölümle biten araç yangınında şoke eden not! “Bombayı ben patlattım”

Yanan aracı fark eden vatandaşlar jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Elazığ’da ölümle biten araç yangınında şoke eden not! “Bombayı ben patlattım”

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobil içerisindeki A.A.'yı (41) çıkardı.

Elazığ’da ölümle biten araç yangınında şoke eden not! “Bombayı ben patlattım”

Ağır yaralanan ve Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Elazığ’da ölümle biten araç yangınında şoke eden not! “Bombayı ben patlattım”

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri araç yakınında yol kenarında bir not buldu.

Elazığ’da ölümle biten araç yangınında şoke eden not! “Bombayı ben patlattım”

Notta, "Hastane yolundaki bombayı patlatan benim. Kamera kayıtlarına bakarsanız oradan geçtiğimi görürsünüz. Fünye elimin altındaydı. Bir can borcum var öderim. Halı sahadakini de ben patlattım...

Elazığ’da ölümle biten araç yangınında şoke eden not! “Bombayı ben patlattım”

... Konutlar mevkisindeki bombayı patlatan benim. Bir de aynı mıntıkadaki okul arkasındakini de" yazıldığı görüldü.

Elazığ’da ölümle biten araç yangınında şoke eden not! “Bombayı ben patlattım”

Bunun üzerine güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldığı bildirildi.

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