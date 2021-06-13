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SON DAKİKA | Mardin'den acı haber! 2 öğretmen aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti

'in ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 öğretmen, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.06.2021 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021
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SON DAKİKA | Mardin'den acı haber! 2 öğretmen aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti

Olay, Nusaybin ilçe merkezi Mardin Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

SON DAKİKA | Mardin'den acı haber! 2 öğretmen aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre yolun karşısına geçmeye çalışan Büşra Yıldız (27) ve Suzan Basın'a (28) yoldan geçen ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç çarptı.

SON DAKİKA | Mardin'den acı haber! 2 öğretmen aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SON DAKİKA | Mardin'den acı haber! 2 öğretmen aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti

Ağır yaralanan Yıldız ve Basın, burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz öğretmenler, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SON DAKİKA | Mardin'den acı haber! 2 öğretmen aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti

İlçe merkezindeki Nusaybin Oğuzhan İlkokulunda öğretmen oldukları öğrenilen Yıldız ve Basın'ın kaza yaptıkları haberini alan aileleri ile eğitim camiası hastaneye akın etti.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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