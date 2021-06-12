Konya'yı sel vurdu! Şoke eden görüntüler...
Konya'nın Beyşehir ilçesinde etkili olan yağmur ve dolu yağışı sırasında su kanalı taştı, sel sularının arasında bir kişi aracında mahsur kaldı. Sel suları bir motosikleti sürükleyip götürdü.
Beyşehir'de 15 dakika etkili olan yağmur ve dolu yağışıyla taşkınlar meydana geldi, caddeler adeta göle döndü.
Yağış sırasında normalde boş olan ve sularını Beyşehir Gölü'ne boşaltan su kanalı taştı, göle dönen yollardaki sel suları da BSA kanalına aktı.
Yağış sırasında trafikte olan sürücüler ise gelen sel suları ile zor anlar yaşadı.
Bir sürücü sularda aracı ile mahsur kaldı. Yol kenarında park halinde olan bir motosikleti ise sel suları sürükleyerek götürdü. Bu anlar ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
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