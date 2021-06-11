Biontech 2. doz ne zaman yapılacak? Biontech aşısının yan etkileri nelerdir? Uzman isimler açıkladı...
Biontech 2. doz ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Uğur Şahin’in de katıldığı son toplantıda İngiltere’deki bilimsel araştırmalar masaya yatırıldı ve bağışıklık sisteminin 2. dozda 12. haftada olanlarda daha kuvvetli olduğu değerlendirildi. Hal böyle olunca aşı olacak vatandaşlar süre ve yan etkileri hakkında detayları merak ediyor. İşte, Biontech 2. doz ne zaman yapılacak? Biontech aşısının yan etkileri nelerdir? Uzman isimler açıkladı...
Biontech 2. doz ne zaman yapılacak? Biontech aşısının yan etkileri nelerdir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Biontech 2. doz aşı süresi ile ilgili değişiklik kararı son Bilim Kurulu toplantısında görüşüldü. Şu an 6-8 hafta olan ikinci doz vurulma süresi alınan yeni kararlar sonrasında uzatılabilir. Aşı olmak için gün sayanlar detayları merak ediyor. İşte, Biontech 2. doz ne zaman yapılacak? Biontech aşısının yan etkileri nelerdir? Uzman isimler açıkladı...
BİONTECH 2. DOZ SÜRESİ NE KADAR, KAÇ GÜN OLDU?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve BioNTech CEO'su Uğur Şahin'in görüşmesinde, İngiltere'deki bilimsel araştırmalar masaya yatırıldı. 12 hafta sonra yapılan BioNTech 2. doz aşılarının 3-4 ve 6-8 hafta sonra yapılan aşılamadan daha güçlü bağışıklık sağladığı vurgulandı.
Pfizer-BioNTech aşısı ise, mesajcı RNA (mRNA) teknolojisini kullanır. mRNA aşıları, hücrelerimize vücudumuzda bir bağışıklık tepkisini tetikleyen bir protein üretmeyi öğretir. Bu, vücudumuza zayıflatılmış veya inaktive edilmiş bir mikrop yerleştiren geleneksel aşılardan farklıdır.
SİNOVAC AŞISI NASIL ÇALIŞIR?
Pekin merkezli biyofarmasötik şirketi Sinovac, inaktive edilmiş bir aşı olan CoronaVac'ı geliştirdi ve ülkelere satışa başladı.
Ciddi bir hastalık tepkisi riski olmadan vücudun bağışıklık sistemini virüse maruz bırakmak için öldürülmüş viral partikülleri kullanarak çalışır.
Karşılaştırıldığında, Batı'da geliştirilen Moderna ve Pfizer aşıları mRNA aşılarıdır. Bu, koronavirüsün genetik kodunun bir kısmının vücuda enjekte edildiği ve vücudun viral proteinler üretmeye başlamasını tetiklediği, ancak bağışıklık sistemini saldırmak için eğitmek için yeterli olan tüm virüsü tetiklemediği anlamına gelir.
Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nden Doç. Dr. Luo Dahai verdiği demeçte, "CoronaVac, kuduz gibi birçok iyi bilinen aşıda başarıyla kullanılan daha geleneksel bir aşı yöntemidir" dedi.
Prof Luo, "mRNA aşıları yeni bir aşı türüdür ve [şu anda] popülasyonda kullanılmakta olan başarılı bir örnek (buna benzer başka bir aşı) yoktur," diye ekledi.
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