Biontech 2. doz ne zaman yapılacak? Biontech aşısının yan etkileri nelerdir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Biontech 2. doz aşı süresi ile ilgili değişiklik kararı son Bilim Kurulu toplantısında görüşüldü. Şu an 6-8 hafta olan ikinci doz vurulma süresi alınan yeni kararlar sonrasında uzatılabilir. Aşı olmak için gün sayanlar detayları merak ediyor. İşte, Biontech 2. doz ne zaman yapılacak? Biontech aşısının yan etkileri nelerdir? Uzman isimler açıkladı...

BİONTECH 2. DOZ SÜRESİ NE KADAR, KAÇ GÜN OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve BioNTech CEO'su Uğur Şahin'in görüşmesinde, İngiltere'deki bilimsel araştırmalar masaya yatırıldı. 12 hafta sonra yapılan BioNTech 2. doz aşılarının 3-4 ve 6-8 hafta sonra yapılan aşılamadan daha güçlü bağışıklık sağladığı vurgulandı.