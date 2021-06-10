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Kayseri'den dehşete düşüren haber: Kayıp iki kişinin cesedi bir evin tandırında gömülü bulundu

'de iki kişinin cesedi, bir evin tandırında gömülü halde bulundu. M.T. ve F.Ö'nün cesetleri otopsi için morguna kaldırıldı.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 10.06.2021 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021
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Kayseri'den dehşete düşüren haber: Kayıp iki kişinin cesedi bir evin tandırında gömülü bulundu

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 20 gün önce yakınları tarafından kayıp ihbarında bulunulan M.T. ile F.Ö'yü bulmak için çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında M.T'nin kardeşi Y.T, yengesi N.T. ve yeğeni B.T. gözaltına alındı.

Daha sonra Y.T'nin evinde arama yapan polis ekipleri, bahçedeki tandıra gömülü cesetlere ulaştı.

M.T. ve F.Ö'nün cesetleri otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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