Polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı

Yanındaki nişanlısı ile kıskıvrak yakalanan Halil A., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına ehliyeti olmadığı için kaçtığını söyledi. Gözaltına alınıp, polis merkezine götürülen ehliyetsiz sürücüye trafik kurallarını ve koronavirüs tedbirlerini ihlal etmekten 18 bin lira, nişanlısına ise koronavirüs tedbirlerini ihlalden 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

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