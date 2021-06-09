Kuruluş Osman 62. yeni bölüm: Togay infaz edildi!

Osman Bey, infazı gerçekleştirmek için hamle edecekken, Cerkutay, Bamsı Bey'in çifte kılıçlarını getirerek "Bamsı beyimin bana emanetleri. Nicedir vaktini beklerlerdi beyim…" dedi.

Bunun üzerine Bamsı Bey'in meşhur kılıçlarını alan Osman Bey, Togay ve Camuha'nın cezasını aynı anda kesti. Osman Bey, infazın ardından ahaliye şu sözlerle seslendi: "Ertuğrul Gazi oğlu Osman Bey… Canınıza, ekmeğinize, törenize, hangi dinden, hangi soydan gelirseniz gelin, tasallut edenlere hak ettiğini verdi. Düşmanlarımız ister cümle cihanla ittifak edip üzerimize gelsinler, ister türlü fitneyle kahpelikle bizi sırtımızdan vursunlar. Bu topraklar, üzerinde kardeşçe yaşayanlar oldukça, benim neslim var oldukça adalet ile ihya olacaktır. Ne Moğol'un, ne Bizans'ın gücü aksini galip kılmaya yetmeyecektir."