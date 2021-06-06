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Kırıkkale'de cani koca eşini çocuğunun önünde boğazından keserek öldürdü

'de 'nde bulunan apartmanda kan donduran bir olay yaşandı. Göz dönmüş cani koca, eşini kendi yaşlı annesi ve 4 yaşındaki çocuğunun önünde boğazından keserek öldürdü. Cani koca, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındıktan sonra karakola götürüldü. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.06.2021 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021
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Kırıkkale'de cani koca eşini çocuğunun önünde boğazından keserek öldürdü

'nin bulunan bir apartmanda yaşayan (29), eşi (26) ile sözlü şekilde tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle cani koca Sezer Başkaya, elindeki bıçakla eşinin boğazına saldırdı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kadın kanlar içinde kaldı.

Apartman sakinlerinin 112'ye haber vermesi üzerine olay yerine ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla 'ne kaldırılan bir çocuk annesi genç kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın Başkaya'nın yaşlı annesi ve çiftin 4 yaşındaki çocuklarının gözü önünde gerçekleştiği öğrenildi. Şüpheli Sezer Başkaya, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındıktan sonra karakola götürüldü. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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