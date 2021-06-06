Kırıkkale'de cani koca eşini çocuğunun önünde boğazından keserek öldürdü
Kırıkkale'de Etiler Mahallesi'nde bulunan apartmanda kan donduran bir olay yaşandı. Göz dönmüş cani koca, eşini kendi yaşlı annesi ve 4 yaşındaki çocuğunun önünde boğazından keserek öldürdü. Cani koca, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındıktan sonra karakola götürüldü. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kırıkkale'nin Etiler Mahallesi bulunan bir apartmanda yaşayan Sezer Başkaya (29), eşi Hacer Başkaya (26) ile sözlü şekilde tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesiyle cani koca Sezer Başkaya, elindeki bıçakla eşinin boğazına saldırdı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kadın kanlar içinde kaldı.
Apartman sakinlerinin 112'ye haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan bir çocuk annesi genç kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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