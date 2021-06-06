Diyarbakır’da babasını kaybeden kız canına kıydı! Kardeşleri de onun ölümüne dayanamayarak intihara kalkıştı
Silvan ilçesinde 17 gün önce intihar eden Mizgin Şimşek'in (23) ağabeyi İngilizce öğretmenliği mezunu Muhammed (26) ve kardeşi Rengin Şimşek (22) de evlerinde silahla vurulmuş halde bulunmuştu. İki kardeşin yaralı bulunduğu olayla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. 2 yıl önce kalp krizinden kaybettiği babası Bedri Şimşek'in üzüntüsüne dayanamadığı için Mizgin'in yaşamına son vermesinin ardından dün akşam da Muhammed ve Rengin'in kardeşlerinin ölümü üzerine intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.
Silvan ilçesine bağlı kırsal Beynıpar Mahallesi'nde dün akşam Muhammet ve Rengin Şimşek kardeşlerin silahla vurulmuş halde bulanmasıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Mahallede tarım arazilerinde çalışan 8 çocuk babası Bedri Şimşek, yaklaşık 2 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonucuyla yaşamını yitirdi.
Babalarını yitirmelerinin ardından İngilizce öğretmenliği mezunu Muhammed, kız kardeşleri Mizgin ile Rengin ve annesi Fatma Şimşek'le mahallede yaşamlarını sürdürdü. Diğer 5 kardeşin ise çeşitli illerde ikamet ettikleri öğrenildi.
BABALARININ ÖLÜMÜ AİLEYİ SARSTI
İddiaya göre, Bedri Şimşek'in yaşamını yitirmesi aileyi derinde sarsarak, psikolojik sorunlara yol açtı. Babasının yokluğundan etkilenen Mizgin, 21 Mayıs günü içtiği tarım ilacıyla intihar ederek, yaşamını son verdi. İki yıl içinde hem babaları hem de çok sevdikleri kardeşlerini kaybeden Muhammed ve Rengin, dün akşam evdeyken intihar girişiminde bulundu. Olayda, ağabey Muhammed'in önce kardeşini tabancayla ağır yaralayıp, daha sonra aynı silahla yaşamına son vermeye çalıştığı öğrenildi.
ENTÜBE EDİLEN 2 KARDEŞİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Dün saat 19.00 sıralarında gelen silah seslerinin ardından eve gelen yakınları Muhammed ve Rengin Şimşek kardeşleri kanlar içerisinde bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese çok sayıda jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralı iki kardeşi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede entübe edilen kardeşlerin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
TABANCA BULUNDU, MAHALLELİ İFADE VERDİ
Silvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın meydana geldiği evde uzun süre olay yeri inceleme çalışması yürüttü. Ekipler, olayda kullanılan tabancayı bulurken, çok sayıda mahalle sakininin ifadesine başvurdu. Jandarmanın yaptığı ilk incelemede olayın intihar girişimi olduğu değerlendirilirken, başlatılan soruşturma sürüyor.
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