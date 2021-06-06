Diyarbakır’da babasını kaybeden kız canına kıydı! Kardeşleri de onun ölümüne dayanamayarak intihara kalkıştı

BABALARININ ÖLÜMÜ AİLEYİ SARSTI

İddiaya göre, Bedri Şimşek'in yaşamını yitirmesi aileyi derinde sarsarak, psikolojik sorunlara yol açtı. Babasının yokluğundan etkilenen Mizgin, 21 Mayıs günü içtiği tarım ilacıyla intihar ederek, yaşamını son verdi. İki yıl içinde hem babaları hem de çok sevdikleri kardeşlerini kaybeden Muhammed ve Rengin, dün akşam evdeyken intihar girişiminde bulundu. Olayda, ağabey Muhammed'in önce kardeşini tabancayla ağır yaralayıp, daha sonra aynı silahla yaşamına son vermeye çalıştığı öğrenildi.