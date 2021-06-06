07 Haziran 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır’da babasını kaybeden kız canına kıydı! Kardeşleri de onun ölümüne dayanamayarak intihara kalkıştı

Diyarbakır’da babasını kaybeden kız canına kıydı! Kardeşleri de onun ölümüne dayanamayarak intihara kalkıştı

ilçesinde 17 gün önce intihar eden Mizgin Şimşek'in (23) ağabeyi İngilizce öğretmenliği mezunu (26) ve kardeşi (22) de evlerinde silahla vurulmuş halde bulunmuştu. İki kardeşin yaralı bulunduğu olayla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. 2 yıl önce kalp krizinden kaybettiği babası 'in üzüntüsüne dayanamadığı için Mizgin'in yaşamına son vermesinin ardından dün akşam da ve 'in kardeşlerinin ölümü üzerine intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 06.06.2021 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021
ABONE OL
Diyarbakır’da babasını kaybeden kız canına kıydı! Kardeşleri de onun ölümüne dayanamayarak intihara kalkıştı

ilçesine bağlı kırsal 'nde dün akşam Muhammet ve kardeşlerin silahla vurulmuş halde bulanmasıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Mahallede tarım arazilerinde çalışan 8 çocuk babası , yaklaşık 2 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonucuyla yaşamını yitirdi.

Babalarını yitirmelerinin ardından İngilizce öğretmenliği mezunu , kız kardeşleri Mizgin ile ve annesi 'le mahallede yaşamlarını sürdürdü. Diğer 5 kardeşin ise çeşitli illerde ikamet ettikleri öğrenildi.

BABALARININ ÖLÜMÜ AİLEYİ SARSTI

İddiaya göre, Bedri Şimşek'in yaşamını yitirmesi aileyi derinde sarsarak, psikolojik sorunlara yol açtı. Babasının yokluğundan etkilenen Mizgin, 21 Mayıs günü içtiği tarım ilacıyla intihar ederek, yaşamını son verdi. İki yıl içinde hem babaları hem de çok sevdikleri kardeşlerini kaybeden ve Rengin, dün akşam evdeyken intihar girişiminde bulundu. Olayda, ağabey Muhammed'in önce kardeşini tabancayla ağır yaralayıp, daha sonra aynı silahla yaşamına son vermeye çalıştığı öğrenildi.

ENTÜBE EDİLEN 2 KARDEŞİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Dün saat 19.00 sıralarında gelen silah seslerinin ardından eve gelen yakınları Muhammed ve Rengin Şimşek kardeşleri kanlar içerisinde bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese çok sayıda jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralı iki kardeşi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede entübe edilen kardeşlerin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

TABANCA BULUNDU, MAHALLELİ İFADE VERDİ

ekipleri, olayın meydana geldiği evde uzun süre olay yeri inceleme çalışması yürüttü. Ekipler, olayda kullanılan tabancayı bulurken, çok sayıda mahalle sakininin ifadesine başvurdu. Jandarmanın yaptığı ilk incelemede olayın intihar girişimi olduğu değerlendirilirken, başlatılan soruşturma sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA