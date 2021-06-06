07 Haziran 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Esnaf hırsızdan bıktı! Kapıya not bıraktı

Esnaf hırsızdan bıktı! Kapıya not bıraktı

'in ilçesinde trajikomik bir olay yaşandı. Hırsızdan bıkan esnaf değişik bir yöntemle hırsıza not yazarken, aç kalmasın diye de kapının giriş koluna iki ekmek bıraktı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 06.06.2021
ABONE OL
Esnaf hırsızdan bıktı! Kapıya not bıraktı

Balıkesir'in Havran ilçesinde trajikomik bir olay yaşandı. İlçenin sevilen esnafından lokantacı Mehmet Arpaku, değişik bir yöntemle hırsıza not yazarken, aç kalmasın diye de kapının giriş koluna iki ekmek bıraktı.

Esnaf hırsızdan bıktı! Kapıya not bıraktı

"HIRSIZ KARDEŞ..."

Olay ilçede kısa sürede duyulurken büyük ilgi uyandırdı. İki gecedir iş yeri kapısının kilidinin kırıldığını belirterek yazdığı notta, "Hırsız kardeş. İki geceden bu yana kilidi kırıyorsun. Beni 200 lira masrafa soktun. İçeride inan soğan ve domatesten başka valla bir şey yok. Bozuk paraları bile alıyorum. Yok ben illa içeri gireceğim diyorsan, içeride kamera, arkada da köpek var. Sen aç olup içeri girme diye sana poşette 2 ekmek bıraktım. Ye karnını doyur. Ekmekler helal olsun" diye not bıraktı.

Esnaf hırsızdan bıktı! Kapıya not bıraktı

Şimdi beklemeye çekilen lokantacı esnaf, "Aradan 3 gün geçti ancak gelmedi. Ekmeği de almadı. Notu ise okudu mu bilmiyorum" cevabını verdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA