Esnaf hırsızdan bıktı! Kapıya not bıraktı

"HIRSIZ KARDEŞ..."

Olay ilçede kısa sürede duyulurken büyük ilgi uyandırdı. İki gecedir iş yeri kapısının kilidinin kırıldığını belirterek yazdığı notta, "Hırsız kardeş. İki geceden bu yana kilidi kırıyorsun. Beni 200 lira masrafa soktun. İçeride inan soğan ve domatesten başka valla bir şey yok. Bozuk paraları bile alıyorum. Yok ben illa içeri gireceğim diyorsan, içeride kamera, arkada da köpek var. Sen aç olup içeri girme diye sana poşette 2 ekmek bıraktım. Ye karnını doyur. Ekmekler helal olsun" diye not bıraktı.