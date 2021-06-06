Adım adım takip edildi! İstanbul Havalimanı'nda hareketli dakikalar!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" konusu ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında 30 Haziran'da, risk analizi çalışmaları programı çerçevesinde İstanbul Havalimanı'nda hareketlerinden şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.