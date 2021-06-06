07 Haziran 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Adım adım takip edildi! İstanbul Havalimanı'nda hareketli dakikalar!

Adım adım takip edildi! İstanbul Havalimanı'nda hareketli dakikalar!

Havalimanı'nda uyruklu B.E.O. isimli kişinin midesinden 96 kapsül halinde 1844 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. -İstanbul uçuşuyla İstanbul'a gelen şüpheli havalimanında polis ekiplerinin güvenlik kameralarınca takibi sonucu gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.06.2021
ABONE OL
Adım adım takip edildi! İstanbul Havalimanı'nda hareketli dakikalar!

İstanbul Havalimanı'nda, sindirim sisteminde 96 adet kapsül içerisinde 1844 gram kokain tespit edilen Nijeryalı yolcu tutuklandı.

Adım adım takip edildi! İstanbul Havalimanı'nda hareketli dakikalar!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" konusu ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında 30 Haziran'da, risk analizi çalışmaları programı çerçevesinde İstanbul Havalimanı'nda hareketlerinden şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Adım adım takip edildi! İstanbul Havalimanı'nda hareketli dakikalar!

Etiyopya'dan geldiği ve Nijerya uyruklu olduğu belirlenen B.E.O., diğer yolculardan ayrılarak detaylı kontrol noktasına alındı.

Adım adım takip edildi! İstanbul Havalimanı'nda hareketli dakikalar!

Yolcunun bagajlarında ve üstünde herhangi bir yasa dışı maddeye rastlanmadı.

Adım adım takip edildi! İstanbul Havalimanı'nda hareketli dakikalar!

Kontrollere devam eden ekipler, yolcunun karın bölgesinde olağandışı bir sertlik saptadı.

Adım adım takip edildi! İstanbul Havalimanı'nda hareketli dakikalar!

Bunun üzerine Nijeryalı yolcu, Türkiye'de ilk kez İstanbul Havalimanı'nda kullanılan "yutucu tespit cihazı" ile kontrol edildi.

Adım adım takip edildi! İstanbul Havalimanı'nda hareketli dakikalar!

Yoğunluk tespit edilmesi üzerine Nijeryalı yolcu, muayene edilmek üzere bölgedeki bir hastaneye götürüldü.

Adım adım takip edildi! İstanbul Havalimanı'nda hareketli dakikalar!

Burada yapılan tetkiklerde yolcunun sindirim sisteminde 96 adet kapsül içerisinde daralı ağırlığı 1844 gram kokain tespit edildi.

Adım adım takip edildi! İstanbul Havalimanı'nda hareketli dakikalar!

Gözaltına alınan Nijeryalı zanlı B.E.O., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA